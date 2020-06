Lidl eröffnet seinen elften Laden in Luxemburg

Direkt gegenüber des Knauf Shopping Center eröffnet Lidl an diesem Mittwoch sein elftes Geschäft. Der deutsche Einzelhändler hat aber auch noch weitere Expansionspläne in Luxemburg angekündigt.

Noch Mitte Juni soll eine Baugenehmigung für einen Standort in Düdelingen in der Route de Luxembourg beantragt werden. Die Eröffnung ist für 2022 geplant und bringt eine Besonderheit mit sich: Es wird die erste Lidl-Filiale im Großherzogtum sein, die neben ihrer 1.249 Quadratmeter großen Verkaufsfläche vermietbare professionelle Büros beherbergen soll.

Der Wiederaufbau in Differdingen soll noch bis zum Herbst diesen Jahres abgeschlossen werden und fast die doppelte Fläche als zuvor in Anspruch nehmen. Damit werde Kunden hier eine Einkaufsfläche von 1.486 Quadratmeter geboten. In diese drei Projekte fließen etwa 37 Millionen Euro an Investitionsgeldern und es werden rund 60 Arbeitsplätze geschaffen.

(L'essentiel)