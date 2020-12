Kommt die Nationalgalerie nach Düdelingen?

Düdelingen könnte das Epizentrum der luxemburgischen Kunst werden. Der Standort Neischmelz (ehemaliges ARBED-Gelände) könnte die künftige Galerie für luxemburgische Künstler beherbergen. Das Projekt wurde nach einer Regierungsentscheidung vor zwei Jahren ins Leben gerufen, nach der das Gebäude nicht wie angedacht auf dem Gelände der ehemaligen Nationalbibliothek gebaut werden soll

«Das ehemalige Stahlwerk und ein Teil des Walzwerks wären geeignet, ein solches nationales Zentrum mit Ausstellungsräumen zu beherbergen», erklärte Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des DP-Abgeordneten André Bauler. Die endgültige Integration der beiden Gebäude müsse jedoch noch in einer Machbarkeitsstudie bestätigt werden, so Tanson. «Ziel ist es, ein nationales Zentrum zu schaffen, das den größten Teil der Erinnerung und der Geschichte unseres Landes enthält, einschließlich Restaurierungswerkstätten und Laboren sowie einer großen Ausstellungshalle, die als Nationalgalerie dienen soll», umreißt Sam Tanson das Projekt.

Der Standort Neischmelz war auch als Location für Filmstudios im Gespräch. Das Projekt wurde jedoch aufgegeben, weil es von der Regierung als zu teuer erachtet wurde. Über die Nationalgalerie hinaus wird das ehemalige ARBED-Gelände auch ein Öko-Viertel beherbergen.

