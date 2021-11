Luxemburger haben 2020 deutlich mehr krankgefeiert

Der Jahresbericht 2020 über Fehlzeiten am Arbeitsplatz weicht deutlich von denen der letzten Jahre ab, so Romain Schneider (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, am Donnerstag. Die Zahl krankheitsbedingter Fehlzeiten stieg bei den Privatangestellten im letzten Jahr um 18 Prozent auf 4,58 Prozent, wobei die Kurzzeiterkrankungen um +16 Prozent und die Langzeiterkrankungen um +20 Prozent zunahmen. Die Grenze hierfür liegt bei 21 Tagen.

Arbeitnehmer, die Arbeitsunfähigkeit meldeten, erholten sich bei jeder Abwesenheitsepisode durchschnittlich 9,74 Tage lang (+29 Prozent). Die Telearbeit habe «einerseits die Reisen und Kontakte eingeschränkt», aber durch die Isolation «auch mentale Folgen» gehabt. Arbeitnehmer mit handwerklichen Tätigkeiten, die weniger von Telearbeit betroffen waren, sind dennoch häufiger krank gewesen als andere Arbeitnehmer. Bei den Gesundheits- (+23 Prozent) und Verwaltungsberufen (+32 Prozent) war der Anstieg der Fehlzeiten zwischen 2019 und 2020 am stärksten, während bei den Finanzdienstleistungen ein Rückgang um 12 Prozent zu verzeichnen war.

Ältere Arbeitnehmer verzeichnen den größten Anstieg der krankheitsbedingten Fehlzeiten: +26 Prozent bei den über 50-Jährigen, die «anfälliger» seien, so Schneider. Die Kosten der krankheitsbedingten Ausfälle belaufen sich auf insgesamt 900 Millionen Euro. Der Großteil (521 Millionen Euro) bleibt bei den Arbeitgebern hängen, vor allem wegen des Produktivitätsverlusts. Durch die besonderen Krisenmaßnahmen konnte jedoch ein Teil der Belastungen aufgefangen werden (132 Millionen Euro).

(jg/L'essentiel)