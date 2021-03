Tagestouristen kommen öfter nach Luxemburg

Ausgestattet mit Stadtplan und Kamera sind Touristen leicht zu erkennen. So auch Bruno und Mireille, die den Besuch bei ihrem Sohn in Metz ausnutzten, um während eines Nachmittags, die Hauptstadt Luxemburgs zu besichtigen. «Es ist eine sehr angenehme Stadt», erklärt der 60-jährige Bruno aus Rouen. Genau wie das Ehepaar überschreiten auch zahlreiche andere Tages-Touristen die Grenzen Luxemburgs.

Dana (28) aus den Niederlanden genießt ihr Mittagessen in der Sonne im Grund. Sie ist ebenfalls zum ersten Mal in Luxemburg. Der Grund ihrer Reise: Gemeinsam mit ihrem Partner ihren Geburtstag zu feiern. Auf dem Tagesprogramm stehen unter anderem ein Bummel durch die Straßen der Hauptstadt und eine Wanderung im Müllerthal. Der Aufenthalt ist kurz. Nach drei Stunden Fahrt am frühen Morgen muss sich das Paar am Abend wieder frühzeitig auf den Heimweg machen, um vor der nächtlichen Ausgangssperre wieder zu Hause zu sein. In den Niederlanden gilt diese nämlich ab 21 Uhr.

Ein Geburtstag war auch der Anlass des eintätigen Ausflugs von Tobias (30) und seiner Mutter. «Es gibt hier viele schöne Gebäude zu sehen», sagt er. Wie Mutter und Sohn sind auch drei Freundinnen aus Deutschland eingereist. «Wir wollten mal was anderes sehen als Trier», erzählt Aylin (25), die sich vor dem Ausflug über die Sicherheitsmaßnahmen erkundigte. Für Reisende aus dem Schengen-Raum gibt es in Luxemburg kein Einreiseverbot. Flugreisende müssen hingegen einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)