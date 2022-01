«Wir müssen vor der nächsten Welle bereit sein»

«Das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in den acht Jahren, in denen ich Premierminister bin, treffen musste», sagte Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch nachdem er die Absicht der Regierung bekannt gab, die Impfpflicht für über 50-Jährige und das Pflegepersonal einzuführen. Die Regierung folgt damit der Empfehlung, die das Expertengremiums in der vergangenen Woche abgegeben hatte.

Laut Xavier Bettel ist das Ziel, den Gesetzesentwurf vor der nächsten Welle der Pandemie einzureichen. Diese könnte Luxemburg im Herbst treffen. «Deshalb müssen wir im September bereit sein», sagt er. Auch wenn die Krankenhäuser zurzeit nicht an ihre Grenzen stoßen, ist der Regierungschef der Ansicht, dass «die Situation von einem Tag auf den anderen eskalieren kann». Bettel erinnerte er daran, dass drei Viertel der Personen auf der Intensivstation nicht geimpft seien und dass eine nicht geimpfte Person in der vergangenen Woche im Alter von 57 Jahren gestorben sei.

« Wir hoffen, dass sich das bestätigt »

Was die Altersgruppen angeht, sind bislang lediglich die über 50-Jährigen sind von der Impfpflicht betroffen, aber das könnte sich ändern. «Ich schließe nichts aus, das ist eine der Lektionen dieser Pandemie», so Bettel. Die Strafe für die Zuwiderhandelnden ist noch nicht beschlossen, denn «das ist Teil der gesetzgeberischen Arbeit, die aufgenommen werden muss», sagt Bettel.

Der Premierminister will sich nicht auf mildere Verläufe und ein weniger gefährliches Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante verlassen: «Wir hoffen natürlich, dass sich das bestätigt. Aber ich weiß nicht, was morgen passiert. Das Ziel ist es, einen Text vorzubereiten. Wenn dieser in einem Monat nicht mehr gebraucht ist das umso besser». Die Herausforderung bestehe darin, so schnell wie möglich die Freiheit wiederzuerlangen. In der Zwischenzeit hofft er, dass die Maßnahme im Parlament Unterstützung findet, insbesondere in den Reihen der CSV: «Ich fände es bedauerlich, wenn das Gesetz mit 31 zu 29 Stimmen und damit nur von der Koalition verabschiedet würde», sagt Bettel.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)