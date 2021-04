«Es ist gut, wenn Mädchen und Jungs Spielzeug teilen»

«Es ist schön, dass es in dieser Geschichte kein Spielzeug mehr für Mädchen und Jungen gibt, sondern dass sie für alle Kinder gemacht sind und sie teilen können. Ich spiele gerne mit Puppen und Bällen», sagt die achtjährige Claudia.

Die Kinder der Maison Relais in Schifflingen hatten am Donnerstag einen besonderen Gast: Taina Bofferding, die Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, saß in der Bibliothek und hat die Geschichte «La licorne et le robot déménagent» vorgelesen. In dem Buch beschließt ein Mann, der einen Spielzeugladen renoviert, die rosafarbenen und blauen Regale zu entfernen. Das Buch ist Teil des Materials, das das Ministerium dem pädagogischen Personal und den Eltern zur Verfügung stellt und im Rahmen von Workshops vorgestellt wird.

«Es ist eine fruchtbare Erfahrung in direktem Kontakt mit den Kindern zu sein», sagte Taina Bofferding: «Wir haben über Stereotypen gesprochen. Sie sagten, dass es für sie keine Rolle spielt, ob Spielzeug für Mädchen oder Jungen gemacht ist. Ihnen ist es wichtiger gemeinsam zu spielen.» Für Gilles Poos, Leiter der Maison Relais, «ist es wichtig, dass die Kinder erkennen, dass sie alle gleich sind und dass sie Respekt voreinander haben müssen».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)