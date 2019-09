Sorgen bei Luxtram – Zuversicht bei der Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Luxtram-Chef André von der Marck hat bereits Ende Juli auf die Problemeim Zusammenhang mit der Baustelle am Boulevard Royal hingewiesen. Im Interview mit den Kollegen vom Luxemburger Wort warnte er vor wenigen Tagen erneut vor den Problemen, die sich durch zwei Immobilienprojekte in der Hauptstadt ergeben. Darunter ist auch das Projekt Royal-Hamilus, das die Arbeiten dieses Verkehrsknotenpunktes verzögert habe. «Luxtram konnte nicht alle Arbeiten am Boulevard Royal wie geplant beginnen», bestätigt indes auch die Stadt Luxemburg.

Nach Angaben der Stadt hätte das Baufeld, auf dem Luxtram bauen will, bereits im März geräumt sein müssen. Erst wurde die Räumung auf Juni verschoben. Im Juni konnte dann aber nur ein kleiner Teil der Fläche freigegeben werden. Anfang Juli kam dann noch ein Teilstück dazu. Erst Ende August wurde der letzte Teil übergeben. Das ist besonders ärgerlich, wenn man bedenkt dass Luxtram für seine Baustelle extra einen Ausnahme vom congé collectif beantragt hatte.

Schwierigkeiten mit dem Fundament

Darüber hinaus gab es weitere technische Probleme, was die Baustelle Anfang August zum Stillstand brachte. «Luxtram stellte fest, dass die Bodenplatte im ersten Abschnitt nicht wie geplant aufgearbeitet wurde», teilte die Stadt mit. Daher war es besonders wichtig, die alten Betonschichten vollständig zu entfernen und zwar bis auf die tieferliegenden Fundamente. Das kostete die Arbeiter natürlich Zeit.

Über den Sommer wurden zwischen der Stadt Luxemburg, dem Staat und Luxtram intensive Gespräche geführt. Im Mittelpunkt standen neben technischen Überlegungen auch eben jene Risiken. Im August nahm die Sache dann endlich Fahrt auf und ab Montag, 16. September, sollen die Bauarbeiten in Zusammenarbeit mit Codic endlich beginnen. Man werde alles daran setzten, dass die Arbeiten in den kommenden Monaten zügig und ohne weitere Verzögerungen vorangehen können, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Bei aller Sorge von Luxtram, dass sich die Inbetriebnahme der Straßenbahn verzögern könnte, herrscht in der Stadtverwaltung «Zuversicht». Der Start der neuen zentralen Tramhaltestelle werde pünktlich Ende 2020 erfolgen, ist man sich bei der Stadt Luxemburg sicher.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)