Super 98 und Diesel werden so teuer wie noch nie

An den Zapfsäulen Luxemburgs wird ab Dienstag wieder deutlich tiefer in die Taschen gegriffen. Super 98 erreicht sogar einen neuen Höchstwert und überschreitet die Grenze von 1,60 Euro pro Liter. 1,627 Euro fallen demnach ab Mitternach pro Liter 98er Sprit an. Den letzten Rekordpreis des Kraftstoffes gab es im November letzten Jahres, damals kostete der Liter 1,598 Euro.

Auch Dieselfahrer werden sich über die Preiserhöhung nicht freuen, denn auch hier erreicht der Preis pro Liter einen neuen Rekordwert. Der Liter Diesel kostet ab Dienstag 1,475 Euro.

(L'essentiel)