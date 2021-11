Frau beim Frühstück von Fuchs gebissen

Eigentlich wollte Caroline Van Langendonck am Freitagmorgen einfach ihren Kaffee auf ihrer Terrasse in Kehlen genießen, bis sie auf einmal einen heftigen Schmerz in der Wade spürte. Ein Fuchs hatte sie während ihrer Morgenroutine wie aus dem Nichts gebissen.

«Ich wusste sofort, dass es kein Hund war, da ich seinen Schwanz gesehen habe, als er davonlief. Er kam einfach auf mich zu», schildert die Kehlenerin die skurrile Situation. Ihr Ehemann Joël Adam habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus befunden, sei aber sofort zur Hilfe geeilt gekommen, als er seine Frau schreien hörte. Er rief den Notdienst und alarmierte die Nachbarschaft. «Wir verbrachten vier Stunden im Krankenhaus. Meine Frau wurde gegen Tollwut und andere Krankheiten geimpft. Drei Auffrischungsimpfungen sind vorgesehen.» Seit dem Zwischenfall trage er, wenn er auf die Terrasse geht, einen Stock bei sich.

«Man kann sie tagsüber und nachts mitten auf der Straße sehen, sie 'bellen' wie Hunde»

Über einen Social Media Post, der «die Nachbarn und ihre Kinder vor der Anwesenheit eines aggressiven Fuchses» warnen sollte, habe das Paar von einem weiteren Angriff vor zwei Wochen in nur 300 Metern Entfernung erfahren. «Meine Mutter wurde auf der Straße auf dem Weg zur Garage in die Ferse gebissen. Sie wurde nicht verletzt, aber sie konnte den Fuchs deutlich erkennen. Wir sehen das ständig hier, ich mache oft Fotos. Vielleicht gibt es auch zwei von ihnen. Auf jeden Fall haben sie keine Angst», berichtet ein Anwohner, dessen Versuche, die Natur- und Forstverwaltung einzuschalten, bisher vergeblich gewesen seien. Am Samstag begaben sich die Dienststellen an den Ort des Vorfalls, für Montag ist ein Fangeinsatz geplant.

Doch wie lassen sich die Angriffe erklären? Zunächst muss ausgeschlossen werden, dass das Tier Tollwut hat. Da in Luxemburg seit 1990 kein tollwütiges Säugetier mehr registriert wurde, ginge man derzeit nicht von einem solchen Fall aus. Joël Adam, der seine Hühnerfarm vor drei Jahren aufgegeben hat, weil «die Tiere alle gefressen wurden», weist auf zwei Probleme hin. «Erstens die Ratten, die immer zahlreicher werden, aber auch die Menschen, die die Füchse füttern – manchmal nur um Fotos zu machen.»

Nun werde Joël seit Freitag vorgeworfen, er wolle den Füchsen schaden. Daher erinnert er daran, dass er sich vor einigen Jahren noch für ein Verbot der Fuchsjagd eingesetzt habe. Er hätte zu diesem Zweck sogar eine Facebook-Gruppe gegründet und verteidige die Tiere bis heute. «Ich baue Obstgärten an, und der Fuchs ist sehr nützlich gegen Mäuse, die die Wurzeln angreifen. Er ist wichtig für die Artenvielfalt. Wir müssen sie schützen, aber wir sollten sie nicht füttern.» Die Füchse würden nicht aus Hunger angreifen, sie seien gut genährt, erklärt er weiter. Caroline, die derweil noch mit Schmerzen zu kämpfen hat ergänzt: «Man kann sie tagsüber und nachts mitten auf der Straße sehen, sie 'bellen' wie Hunde.»

«Füchse haben ihre Distanz zum Menschen verloren»

Richard Frank, Generalsekretär der Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL), erzählt indes, dass neben Menschen auch Hunde in Kehlen angegriffen worden seien. Daher warnt er auch vor möglichen Krankheiten, die der Fuchs übertragen kann. «Auch wenn es keine Tollwut ist, gibt es Galle, Staupe, Echinokokkose.» «Wir dürfen sie nicht töten, und die Füchse haben ihre Distanz zum Menschen verloren. Sie werden durch Kompostierung, durch die Fütterung von Tieren im Freien oder durch Menschen, die den Fuchs füttern wollen, angelockt. Ein Fuchsjunges ist niedlich, dennoch sollte man es nicht füttern», betont er und bedauert, dass immer mehr Fleischfresser (Füchse, Marder usw.) von der Liste der jagbaren Tiere gestrichen wurden.

Weiter betont er, dass es keinen Sinn mache, die Füchse zu fangen, um sie selbst 20 Kilometer weiter wieder freizulassen. «Sie können kilometerweit laufen. Mit der Zeit würde ein Fuchs seinen Weg zurück nach Kehlen und in sein Revier finden.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)