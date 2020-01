Luxemburger A3 wird ab Herbst ausgebaut

Der Ausbau der A3 zwischen der französischen Grenze und Luxemburg-Stadt beginnt kommenden Herbst. Das teilte das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten auf Anfrage von L'essentiel mit. Das Großprojekt wurde vor mehr als zwei Jahren vorgestellt.

Geplant ist, die Autobahn auf den zwölf Kilometern zwischen der Hauptstadt und der französischen Grenze in beiden Fahrtrichtungen um 8,5 Meter zu verbreitern und so eine dritte Spur zu schaffen. Bei der Vorstellung des Projekts sprach sich Minister François Bausch dafür aus, die neue Spur für den öffentlichen Verkehr und für Fahrgemeinschaften zu reservieren. «Die Arbeit wird in diesem Sinne durchgeführt» erklärte Ralph Di Marco, Sprecher der Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées.

« Gravierende Verkehrsstörungen »

Der Ausbau beginnt auf den Abschnitten vom Kreuz Gasperich bis zum Kreuz Bettemburg und von der Grenze bis zur Anschlussstelle Düdelingen-Zentrum. Er umfasst auch die Modernisierung des Bettemburger Kreuzes und den Auf- und Abfahrten Livingen und Düdelingen.

Wie auf jeder Baustelle wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 130 auf Tempo 70 herabgesetzt. Aufgrund der Arbeiten, die sich über fünf Jahre ziehen werden, rechnet die Straßenbauverwaltung mit «gravierenden Verkehrsstörungen». Ob die Autobahn auch auf französischer Seite (A31) ausgebaut wird, ist unklar. Die dortigen Behörden äußerten sich dazu bisher nicht.

(Marion Mellinger/L'essentiel)