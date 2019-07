Kunstschüler nehmen Haus in Beschlag

An der Rue du Fossé in Esch/Alzette ist seit etwa zwei Wochen so einiges los. Rund zwanzig Schüler, die im Lycée des Garçons gerade ihr Kunst-Abitur abgeschlossen haben, nahmen ein seit sieben Jahren leerstehendes Haus in Beschlag – um daraus ein Kunstwerk zu machen.

«Die Gemeinde hat uns erlaubt, mit dem Haus zu machen, was wir wollen», erzählen die Schüler. Diese haben sich in sieben Gruppen aufgeteilt. Ihr Ziel ist, jedem Raum eine Identität zu verleihen und die künstlerische Handschrift von jedem widerzuspiegeln.

Vernissage findet am Donnerstag statt

Im Erdgeschoss wollten Clara und Luca das «chaotische Innere eines Gehirns» darstellen – hauptsächlich durch schwarze Farbe. Das Treppenhaus wurde von Edina mit gemalten Blumen verziert. Alessia, Joana und Kiano haben sich von Andy Warhol inspirieren lassen und die Wände mit lumineszenten Selbstportraits bedeckt. Im Dachgeschoss haben Léo und Denis mit Sprayfarbe experimentiert, «um die verschiedenen Phasen der Jugend darzustellen».

Das Haus wurde ihnen von der Gemeinde Esch zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielten sie eine finanzielle und logistische Unterstützung. Am Donnerstag, um 18.30 Uhr, findet eine Vernissage statt. Von Freitag bis Sonntag stehen die Türen des Hauses von 10 bis 18 Uhr dem Publikum offen.

(Ana Martins/L'essentiel)