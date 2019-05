Ex-​​Prinzessin Tessy nahm an Trauerfeier teil

An diesem Samstagmorgen, anlässlich der Trauermesse zum Gedenken an Großherzog Jean, gab es in den ersten Reihen der Kathedrale viele bekannte Gesichter. Die gesamte großherzogliche Familie war zum Abschied vom verstorbenen ehemaligen Staatsoberhaupt gekommen. Und ein paar Reihen weiter, in der Mitte der Kathedrale, war auch die ehemalige Prinzessin Tessy zu sehen.

Tessy und Prinz Louis wurden am 4. April offiziell geschieden, die ehemalige Prinzessin heißt nun Tessy Antony-de Nassau. Die Scheidung hat dazu geführt, dass sie ihren Titel als königliche Prinzessin verloren hat und somit nicht mehr Mitglied der großherzoglichen Familie ist. Daher war sie auch nicht unter den Trauergästen in der ersten Reihe anzutreffen. Dies hielt sie offenbar nicht davon ab, dennoch ihre Verbundenheit und ihren Respekt dem Großherzog gegenüber zu zeigen.

Den Tag können Sie in unserem Liveticker nachlesen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)