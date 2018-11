In Luxemburg gibt's ab morgen noch billigeren Sprit

Während die Spritpreise in den Nachbarländern teils durch die Decke gehen, senkt Luxemburg den Daumen und verbilligt die Rechnung an der Tanke: Ab Dienstag, 20. November, kostet der Liter Benzin mit 95 Oktan 1,182 Euro. Das sind zwei Cent weniger als noch am Vortag. Super-98 gibt's für höchstens 1,248 Euro pro Liter.

Der Preis für Diesel in Luxemburg bleibt unverändert bei 1,149 Euro. Zum Vergleich: In Frankreich kostet der Liter Diesel momentan rund 1,50 Euro, in Deutschland 1,4 Euro und in Belgien 1,6 Euro. Pro 50-Liter-Tankfüllung ergibt sich dadurch ein Preisunterschied zwischen 13 und 23 Euro.

(L'essentiel)