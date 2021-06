Météolux ruft am Mittwoch Doppelalarm aus

Die Hitzewelle hält im Großherzogtum weiterhin an. Der staatliche Wetterdienst Météolux hat deshalb die gelbe Warnstufe ausgerufen. Sie gilt für ganz Luxemburg – und zwar am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 20 Uhr sowie am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 21 Uhr.

Die Wetterexperten vom Findel erwarten am Mittwoch Spitzentemperaturen von bis zu 32 Grad, am Donnerstag soll das Quecksilber sogar auf 33 Grad steigen. Mit der Sommerhitze wird auch das Ozon wieder zum Problem: Die Konzentration des Reizgases soll am Mittwoch den Grenzwert von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreichen.

Besonders sensible Personen sollten laut den Warnungen der Wetterbehörde körperliche Anstrengungen zwischen Mittag und Mitternacht vermeiden und sich im Inneren von Gebäuden aufhalten. Dort sind die Ozonwerte in der Regel halb so hoch.

(sw/L'essentiel)