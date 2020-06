Landwirtschaft soll gestärkt aus der Krise hervorgehen

Das Landwirtschaftsministerium hat am Dienstag in Schüttringen stilecht in einem Bauernhof den Sanierungsplan für die Landwirtschaft im Großherzogtum für die Zeit während und nach der Corona-Krise vorgestellt. Dabei stellte Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) gleich mehrere Ideen vor, die dem Sektor wieder auf die Beine helfen sollen. Von der Konsolidierung des Cashflows bei den von der Krise betroffenen Sektoren über Förderung von lokalen Produkten bis hin zu innovativen Pilotprojekten war alles dabei.

«Die Landwirtschaft ist wie alle anderen Sektoren betroffen», räumte Minister Schneider ein, «aber der positive Punkt ist, dass die Bauern weiter arbeiten und sich vor allem auf die nächste Ernte vorbereiten konnten. Sie waren auch da, um unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Dies ist eine der Lehren, die wir aus dieser Krise ziehen müssen: Wir müssen weiterhin lokale und saisonale Produktionen fördern.»

«Die Vermeidung von Abhängigkeit ist ein wichtiger Bestandteil», betonte der Landwirtschaftsminister. «Wir müssen investieren, um aus unseren Nahrungsmitteln einen Mehrwert erzielen zu können. Unsere Milch, unser Fleisch, unser Obst und Gemüse zeigen, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern qualitativ sehr gut aufgestellt sind.»

(Frédéric Lambert/ L’essentiel )