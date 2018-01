«Uni ist ein Juwel» – neuer Rektor stellt sich vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Eis war schnell gebrochen. Ruhig, lächelnd und mit einem sympathischen Quebec-Akzent «bewaffnet» hat Stéphane Pallage sich am Montag erstmals den Fragen der Journalisten gestellt. Der neue Rektor der Universität Luxemburg wurde am Montag offiziell im Ministerium für Hochschulwesen der Öffentlichkeit präsentiert.

«Ich war sehr glücklich in Kanada und insbesondere in Montreal, sodass ich für nichts anderes als dieses Projekt weggegangen wäre», sagte der Ökonom. «Die Uni ist ein Juwel, das vor 14 Jahren geschaffen wurde, mit dem Willen, exzellente Leistungen zu erbringen. Wir müssen uns in den nächsten zehn Jahren von einem Start-up zu einer Weltklasse-Organisationen entwickeln.»

Vorbild für die Industrieländer

Der gebürtige Belgier und eingebürgerte Kanadier Stéphane Pallage, dessen Großeltern aus dem kleinen Dorf Thiaumont in der Kommune Attert nahe Arlon stammen, erklärte, dass er «immer mehr zum Luxemburger werde». Er habe das Land seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, erklärte der 49-jährige Rektor. «Das Land ist das beste, was Europa zu bieten hat. Für mich ist Luxemburg ein Vorbild für die Industrieländer.»

Pallage erklärte, dass die Finanzen der Uni sich in guter Verfassung befänden. «Im vergangenen Jahr zeigten alle eine echte Bereitschaft, als Team zu arbeiten. Das nächste Budget, das im Dezember 2017 erarbeitet wurde, ist ausgeglichen. Das wird es mir ermöglichen, mein Mandat unter den bestmöglichen Bedingungen zu beginnen. Mit dem neuen Finanzierungsgesetz für die Universität werden die Verantwortlichkeiten besser definiert.»

(FL/L'essentiel)