Europol fahndet nach Petinger Messerstecher

Die Strafverfolgungsbehörden Luxemburgs haben den 40 Jahre alten Albaner Edinjo Pulti auf die Liste der «Europe's Most Wanted», der meistgesuchten Verbrecher Europas, gesetzt. Der Verdächtige wird seit einigen Tagen wegen versuchten Mordes sowie illegalem Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoff europaweit gesucht.

Am 2. August 2020 soll Pulti an der Petinger Place du Marché zwei Männer auf offener Straße gegen 21 Uhr mit einem Messer attackiert und einen davon schwer am Bauch verletzt haben. Wie auf einem Augenzeugenvideo zu sehen ist, waren zu dem Zeitpunkt noch zahlreiche Passanten auf der Straße unterwegs. Darauf zu erkennen ist auch, dass die Angreifer mit ihrem Pkw das Auto ihrer Opfer zunächst mit einem herbeigeführten Frontalzusammenstoß gestoppt hatten.

Festnahme in Petingen

Etwa zwei Monate später, am 15. Oktober 2020, soll es im französischen Nancy – ebenfalls auf offener Straße – zu einem Rachefeldzug des Umfelds des Schwerverletzten von Petingen gekommen sein. Dabei wurde ein Schuss aus einem Wagen heraus auf die Insassen eines weiteren Pkw abgefeuert. Verletzt wurde bei diesem Angriff aber niemand.

Nach Informationen des Luxemburger Wort wurden der mutmaßliche Schütze von Nancy und zwei weitere Männer am 11. August 2021 ganz in der Nähe des eingangs erwähnten Tatorts in Petingen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft von Nancy habe im Vorfeld ein Rechtshilfeersuchen an die Luxemburger Behörden gerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass die Gewaltausbrüche auf einen Kampf zweier verfeindeter albanischer Drogenbanden zurückgehen.

