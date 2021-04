«Luxemburg steht an vorderster Front»

Die Luxembourg «Space-Resources-Week» ist am Montag in der Luxexpo eröffnet worden. Die Konferenz soll die Akteure der Rohstoffernte im Weltall miteinander verbinden. Pandemiebedingt fand die Auftaktveranstaltung nur wenige Besucher im Saal. Für die dritte Ausgabe der Konferenz haben sich 1300 Fachleute registriert. Die meisten davon folgen der Konferenz online.

Zum Auftakt skizzierte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP), wie man gemeinsam mit internationalen Partnern den Griff nach den Sternen wagen will. Dabei geht es darum, den Zugriff auf Rohstoffe direkt im All zu bekommen. In seiner Videoansprache drückte Walther Pelzer, der Direktor des Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR), diesen Anspruch so aus: «Der Mensch wird zum Mond zurückkehren, aber dieses Mal, um dort zu bleiben.»

Schlüsselrolle Luxemburgs

Das Großherzogtum stehe dabei an vorderster Front und verbinde diese Ambitionen der strategischen Partner, betonte Pelzer. Vor DLR-Präsident Pelzer begrüßte der Chef der Europäische Weltraumorganisation (ESA), Josef Aschenbacher, die Zuschauer. Auch der ESA-Chef unterstrich bei seiner ersten Teilnahme die zentrale Rolle Luxemburgs bei dieser Mission. Bislang müssen Menschen alles, was sie außerhalb der Erde benötigen, mitbringen. Künftig sollen jedoch nicht nur elementare Dinge wie Sauerstoff und Trinkwasser direkt im All gewonnen werden. Auch andere wichtige Rohstoffe will man direkt an Ort und Stelle ernten können.

Die notwendigen Technologien sollen auf der Erde entwickelt werden. Das Großherzogtum will dabei Forschung, Entwicklung und rechtliche Fragestellungen durch das European Space Resources Innovation Centre (ESRIC) vorantreiben. Das 2020 gegründete ESRIC wird bislang von Mathias Link geleitet, der gleichzeitig die Luxembourg Space Agency führt. Die Doppelrolle will der LSA-Chef jedoch abgegeben und verkündete in seiner Eröffnungsrede, dass der ESRIC-Chefposten ausgeschrieben wurde.

Das Großherzogtum will dabei besonders den Fokus auf Startups richten. Deshalb habe man in diesem Jahr ein Programm gestartet, dass den jungen Unternehmen den Start in diesem Sektor erleichtern soll. Die Hilfe soll dabei von der Gewinnung erster Kunden bis zur Sicherungen der ersten Investitionen reichen. Dabei arbeitet ESRIC mit der ESA, der LSA und dem Startup-Inkubator Technoport zusammen. So soll den Startups der Zugang zu Büros und Ausrüstung ermöglicht werden, die diese für ihren Start in der Branche benötigen.

(hoc/L'essentiel)