Nach einem Jahr Tanzpause ist der Hip-Hop-Marathon zurück: 2021 konnte die Pandemie der Veranstaltung nichts anhaben. Mit Hip-Hop, Rap, Beatboxing und digitalem Graffiti gaben die 150 Schüler verschiedener Schulen bei der zehnten Ausgabe alles.

«Es macht mir Angst, vor allen zu tanzen, aber es ist okay. Es ist eine gute Erfahrung und wir haben Spaß», vertraute uns Géraldine an. Sie zeigte eine Hip-Hop-Show. Die 14-jährige Schülerin präsentierte ihre Schritte auf der Bühne in einer Atmosphäre, die auch sie seit über einem Jahr nicht mehr erlebt hat. «Es ist toll, in einem Veranstaltungssaal zu sein, ich habe es vermisst. Zu Hause auf engem Raum zu bleiben, ist nichts für mich, ich will raus», erzählte sie.

Das Engagement der Schüler, erfüllte sowohl die Lehrer, aber vor allem die lokalen Künstler, die sie betreut haben, mit Stolz. «Ich habe ihnen klar gemacht, dass wir sehr glücklich sind, Teil dieses Projekts zu sein. Und ich bin stolz darauf, dass sie sich trotz des Stresses gut geschlagen haben», sagte der Luxemburger Rapper Maz.

Zum zehnten Jubiläum des Projekts können Interessierte sich eine Zusammenstellung der bisherigen Ausgaben auf einer Website ansehen.

(nk/L'essentiel)