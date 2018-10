67 Patienten warten dringend auf Organspende

2017 waren es nur neun, nun sind es sogar nur noch sieben. Organspender findet man in Luxemburg so gut wie keine. Auf der Gegenseite warten 67 Menschen im Großherzogtum auf ein neues Körperteil. Obwohl es so wenige Spender gibt, wurden 26 Transplantationen durchgeführt. 19 Nieren, vier Lebern, zwei Herzen und eine Lunge gaben kranken Menschen neue Hoffnung. Dabei profitiert Luxemburg vom Eurotransplant (ET)-Verbund. Durch diesen haben die hiesigen Ärzte auch Zugriff auf Organe aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Ungarn, Kroatien, Österreich und Slowenien.

Der ständige Mangel in Luxemburg beunruhigt die Gesundheitsministerin Lydia Mutsch: «Die Zahl der Spender reicht bei Weitem nicht aus, um unseren Bedarf zu decken. Das ist nach wie vor ein großes Problem.»

Familien stimmen oft nicht zu

Mutsch erinnert daran, dass es dazu ein Gesetz aus dem Jahr 1982 gibt. In diesem steht, dass «jeder damit einverstanden ist, seine Organe zu spenden, sofern er eine Weigerung nicht zum Ausdruck gebracht hat.» In der Realität holen sich die Ärzte aber immer noch die Zustimmung der nahen Verwandten ein. Und hier stoßen die Mediziner sehr häufig auf Ablehnung.

Um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren, startet das Gesundheitsministerium mit Luxembourg Transplant eine neue Kampagne. Dazu werde kleine Pässe verteilt, die «passeports de vie», in welchem die Menschen ihre Entscheidung eintragen können. Am kommenden Sonntag werden 1200 Teilnehmer beim Spinning-Marathon in der Luxepo the Box erwartet. Dort wird im Rahmen des internationalen Organspendetages von 10 bis 18.25 Uhr auf die Problematik hingewiesen.

(MC/l'essentiel)