Meteolux gibt Hitzewarnung für Dienstag aus

Nach einem trüben Mai ist der Sommer in Luxemburg endlich angekommen und wer verzweifelt auf hohe Temperaturen gewartet hat, wird nun bedient. Am heutigen Montag gibt es die volle Dosis Sonne und Temperaturen von bis zu 29 Grad. In den nächsten Tagen dürfte das Quecksilber aber noch deutlich höher steigen.

So wird das Wetter!







Für den morgigen Dienstag hat MeteoLux für den Süden des Landes eine gelbe Hitzewarnung herausgegeben. Temperaturen von über 30 Grad sind wahrscheinlich, von sportlichen Aktivitäten im Freien wird abgeraten. Auch am Mittwoch werden bis zu 31 Grad erwartet, am Donnerstag gar bis zu 33 Grad. Die Hitzewelle ist auf «eine Hochdruckzone zurückzuführen, die sich von den Azoren in Richtung Europa erstreckt», so MeteoLux.

Am Donnerstagabend werden erste Gewitter vor allem im Norden des Landes erwartet, bevor sie am Freitag und Samstag den gesamten Tag mit abwechselnd sonnigen Passagen dominieren sollen. Auch die Temperaturen werden auf 27 Grad zurückgehen.

(L'essentiel)