Spitze! Benzinpreis ist weiterhin im Sinkflug

Zum Dienstag wird das Benzin an den Zapfsäulen im Großherzogtum wieder günstiger. Der Liter Super 95 kostet dann 1,219 Euro, das entspricht einer Vergünstigung um 1,9 Cent. Der Liter Super 98 schlägt dann mit 1,285 Euro zu Buche (minus 1,4 Cent). Wer am Montag noch tanken wollte, verschiebt das also besser auf Dienstag.

Der Dieselpreis bleibt vorerst unverändert bei 1,169 Euro pro Liter.

(sw/L'essentiel)