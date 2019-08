Der Produzent Nick Rollinger ist gestorben

Nach dem Tod von Pol Cruchten trauert das luxemburgische Kino erneut. Der Produzent Nick Rollinger starb diese Woche im Alter von 57 Jahren.

Premierminister Xavier Bettel drückte seiner Familie in einer Botschaft sein Beileid aus: «Nick Rollinger war ein mutiger und schlagkräftiger Mann. Als Pionier im Feld von Virtual Reality und bei audiovisuellen Innovationen hat er die Entwicklung in Luxemburg vorangetrieben und junge Talente gefördert.»

Bis 2009 im Finanzbereich tätig, hat er besonders die audiovisuelle Produktion beeinflusst. Auch andere Persönlichkeiten des luxemburgischen Kinos haben ihre Trauer über die sozialen Netzwerke zum Ausdruck gebracht.

R.I.P. Nick Rollinger, dear partner and friend! pic.twitter.com/HKJA2aRwfS

RIP Nick Rollinger, you will be greatly missed! — feeling sad