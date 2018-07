LCGB trauert um Jean-​​Paul Baudot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der LCGB und die gesamte Gewerkschaftswelt in Luxemburg sind in Trauer. Jean-Paul Baudot ist am gestrigen Sonntag völlig unerwartet verstorben.

Der Zentralsekretär des LCGB für Handwerk und Bauwesen trat der Gewerkschaft 1994 bei. Neben seinen gewerkschaftlichen Aufgaben spielte er auch eine politische Rolle auf kommunaler Ebene. Bis 2013 war er als Gemeinderat in Kopstal tätig, seit den letzten Kommunalwahlen im Oktober engagierte er sich im Lokalparlament von Rambruch.

(pat/L'essentiel)