Nachbarin hat die Drogenrazzia beobachtet

Fast 24 Stunden nach der außergewöhnlichen Drogenrazzia in Luxemburg ist der groß angelegte Polizeieinsatz noch immer in aller Munde. Die beschlagnahmten Drogenmengen sind beträchtlich (sechs Kilo Marihuana, fünf Kilo Haschisch, fast drei Kilo Kokain), die beträchtlichen Geldsummen und Immobilieninvestitionen und die materiellen Vermögenswerte deuten auf ein florierendes illegales Geschäft hin.

Zusätzlich zu mehreren hunderttausenden Euro auf Bankkonten besaßen die mutmaßlichen Drogenhändler mehrere Luxusautos. Genaue Hintergründe zu den illegalen Geschäften wollte die Staatsanwaltschaft vorerst nicht mitteilen. Aber die Polizeieinsätze, die zu den Beschlagnahmungen und Verhaftungen führten, sind nicht unbemerkt geblieben.

« Ich habe ihn nie getroffen. Nur meine Tochter hat ihn mal gesehen »

Dies ist insbesondere der Fall in Rümelingen, wo einer der mutmaßlichen Drogenhändler bereits am Dienstag, dem 10. November, am Nachmittag verhaftet wurde. Eine Nachbarin berichtet, dass die Polizei zu einer Durchsuchung eintraf und «wenige Augenblicke später kam ein Mann in Handschellen aus der Wohnung». Gleichzeitig hätten die Beamten die Wohnung mit mehreren Taschen verlassen.

«Ich habe gesehen, wie sie seinen BMW durchsucht haben. Zwei Stunden später kam ein Abschleppwagen, der das Auto abholte. Im Haus hat die Polizei wohl Sporttaschen gefunden, in denen anscheinend Drogen waren», so die Nachbarin. Am Ende des Einsatzes war auch die Polizeihundestaffel noch vor Ort und ein zweites Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Trotz seines luxuriösen Lebensstils fiel der Mann, der «zwischen 35 und 40 Jahre alt» ist, in der Nachbarschaft nie wirklich auf. «Um die Wahrheit zu sagen, ich habe ihn nie getroffen. Nur meine Tochter hat ihn mal gesehen», so die Nachbarin. Aufgrund des vielen Verkehrs sei das in Rümelingen aber auch nicht überraschend.

(th/L'essentiel)