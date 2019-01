Auf die Chamber wartet 2019 viel Arbeit

«Im neu gewählten Parlament haben wir nun eine weitere Partei im Haus. Das ist eine neue Situation, aber sehr positiv. Es spiegelt den Pluralismus der Gesellschaft unseres Landes wider», erklärt Fernand Etgen (DP), der neue Präsident der Abgeordnetenkammer beim Neujahrsempfang.

Während das «ehrgeizige Programm» der neuen Regierung von Xavier Bettel bereits darauf wartet, umgesetzt zu werden, muss sich die Chamber auch auf ihre Rolle als Regulierungsbehörde berufen. «Das Programm der neuen Regierung ist in der Tat umfangreich. Das bedeutet, dass wir in diesem Haus noch viel Arbeit vor uns haben.»

Besonderes Augenmerk wird auf das Referendum über den neuen Verfassungstext gelegt, welches das «Ergebnis von 13 Jahren parlamentarischer Arbeit» ist. «Das Referendum über die neue Verfassung ist unser wichtigstes Ereignis im Jahr 2019», so Etgen. Vor der Festlegung eines Datums wird die Chamber eine Sensibilisierungskampagne für die Bürger starten. «Mit dem neuen Verfassungstext wird unser Land von einer Verfassung profitieren, die die politische und soziale Realität des 21. Jahrhunderts widerspiegelt.»

Die Europawahlen, die am 23. Mai stattfinden werden, sind ein weiteres wichtiges Ereignis im Jahr 2019. «In Anbetracht der derzeitigen Situation müssen wir eine proeuropäische Position unterstützen», betont Fernand Etgen, der hofft, dass «das Bündnis gestärkt wird, um das reibungslose Funktionieren des Europäischen Parlaments zu gewährleisten».

Europawahlen, Verfassungsreferendum, Session Annuelle @OSCEPA, Politesch Bildung an Digitalisatioun. Dat waren Haapthemen dei den Chamberpresident @FernandETGEN an den Secrétaire général Claude Frieseisen den Moien am Kader vun der Neijoerschreceptioun opgegraff hunn. pic.twitter.com/xwCwxuRgfG