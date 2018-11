Bettel, Putin und Trump treffen sich in Paris

11. November 1918 – 11. November 2018. Am kommenden Sonntag wird das hundertjährige Jubiläum des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs mit einer internationalen Zeremonie am Arc de Triomphe in Paris gefeiert. Die Zeremonie wurde vom französischen Premier Emmanuel Macron organsiert, der mehr als hundert internationale Würdenträger aus den am Konflikt beteiligten Ländern eingeladen hat.

Unter den Gästen ist neben US-Präsident Donald Trump auch der russische Präsident Vladimir Putin und der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel. Nur wenige Tage nach den Parlamentswahlen im Großherzogtum hat die luxemburgische Regierung am Donnerstag offiziell die Anwesenheit von Xavier Bettel in Paris bestätigt.

Angela Merkel wird eine Rede halten

«Diese Zeremonie wird die Staats- und Regierungschefs zusammenbringen, um ihren gefallenen Soldaten in Frankreich zu gedenken», so heißt es in einer Erklärung. 3700 luxemburgische Bürger dienten damals der französischen Armee, von denen 2000 auf dem Schlachtfeld starben. Zwischen 1914 und 1918 war Luxemburg von deutschen Truppen besetzt.

Während der Zeremonie wird Emmanuel Macron sprechen, bevor Angela Merkel die Eröffnungsrede des Friedensforums am Sonntagnachmittag halten darf. Diese neue Veranstaltung, die nun jährlich stattfinden soll, «wird es den Führungskräften ermöglichen, ihre Ansichten über nachhaltigen Frieden und Konfliktprävention auszutauschen».

Darüberhinaus meldete US-Präsident Donald Trump am heutigen Mittwoch, dass keine Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Vladimir Putin in Paris «geplant» seien. Kurz zuvor hatte der Kreml bekannt gegeben, dass die Führer beider Länder am Rande der Gedenkfeiern «kurz» diskutieren würden. Ganz sicher scheinen sich beide als noch nicht zu sein.

(nc/L'essentiel/afp)