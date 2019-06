Ein «höllischer Samstag» steht uns bevor

Nach der kurzen Atempause an diesem Freitag (das Thermometer sank am frühen Morgen auf 16 Grad) setzt die Hitzewelle am Samstag wieder ein, warnt MeteoLux. Die Temperaturen werden wieder so hoch sein, dass der staatliche Wetterdienst die Warnstufe Orange für das gesamte Großherzogtum ausgerufen hat. Sie gilt zwischen 14 und 19 Uhr.

Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad werden erwartet. Das Wichtigste bei dieser «höllischen Hitze»: viel trinken. Und zwar nicht nur die für normale Temperaturen empfohlenen 1,5 bis zwei Liter, sondern lieber drei Liter. Am besten eignen sich Wasser oder Apfelschorle. Körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden.

Und erneut die Warnung, die in dieser langen Hitzewoche immer wieder kommt: Besonders für Kinder, ältere Menschen und körperlich hart Arbeitende stellen solche Temperaturen eine Gefahr für die Gesundheit dar.

Die Abkühlung kommt nächste Woche

Wer für Sonntag auf eine Abkühlung hofft, muss enttäuscht werden: Es werden ähnlich hohe Temperaturen wie am Samstag erwartet, mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad am Sonntagnachmittag.

Erst nächste Woche soll es dann auf ein für die meisten Menschen erträglicheres Temperaturniveau abwärts gehen. Am Montag fällt das Thermometer auf 26 Grad. Dienstag und Mittwoch werden 21 bis maximal 24 Grad erwartet. Am Mittwochmorgen soll das Quecksilber sogar auf zwölf Grad fallen.

(jw/L'essentiel)