Kinder haben beim Schwimmen Nachholbedarf

Seit Anfang 2021 sind 59 Prozent des Schwimmunterrichts in den Grundschulen ausgefallen. In der Sekundarstufe 36 Prozent. «Alle Kinder sollten schwimmen können, wenn sie die Schule verlassen», sagt Gérard Zens, Direktor der International School in Differdingen und Esch/Alzette. Er ergänzt: «Auf die eine oder andere Weise werden wir die verlorenen Stunden aufholen müssen.»

Für Mael Rugani, technischer Leiter des Vereins «Swimming Luxembourg», geht es in erster Linie um die Sicherheit der Kinder: «Zwischen vier und sechs Jahren lernen sie, sich im Wasser zu bewegen. Es gibt noch viele Risiken für Kinder, die ohne diese grundlegenden Fähigkeiten ins Wasser gehen.» Kinder, die mit sieben oder acht Jahren mit dem Unterricht beginnen, lernten aber schneller schwimmen, weil sie motorische Fähigkeiten durch andere Sportarten erworben hätten.

Laut dem Bildungsministerium werden die Lehrer, sobald die Situation Schwimmunterricht für alle zulasse, die Fähigkeiten der Schüler einschätzen und ihnen Aktivitäten anbieten, die ihren Förderbedürfnissen entsprechen.

