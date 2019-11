Startschuss zur «Luxembourg Art Week»

Artikel per Mail weiterempfehlen

An diesem Freitag startet die fünfte Luxembourg Art Week. Bis Sonntag zeigen mehr als 60 Galerien in der Halle Victor Hugo in Limpertsberg Werke von Künstlern aus der ganzen Welt.

Darunter sind auch Stücke von Luxemburger Künstlern, wie dem Maler Eric Mangen.

Daneben hängen Werke von Künstlern aus der ganzen Welt, wie die der New Yorkerin Alison Elizabeth Taylor.

Täglich finden Führungen und Konferenzen statt. Das ganze Programm finden Sie hier. Vernissage ist am heutigen Freitag, 18 bis 21 Uhr.

(mb/L'essentiel)