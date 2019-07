Buzz Aldrin besucht die Space Agency

Artikel per Mail weiterempfehlen

Buzz Aldrin war schon dort, wo Luxemburg hin will: Im All. Am 21. Juli 1969, um genau 3:15 Uhr – und damit zwanzig Minuten nach Neil Armstrong – betrat Aldrin den Mond.

Die US-Botschaft begrüßte den inzwischen 89-Jährigen zum 50. Jahrestag der Landung der Apollo-11-Mission in Luxemburg. Der ehemalige Astronaut traf auch das Team der Luxemburger Raumfahrtagentur und den Regierungsbeirat für Weltraumressourcen. Aldrin sprach unter anderem über aktuelle und zukünftige Herausforderungen Luxemburgs bei der Weltraumforschung, aber auch über die Nutzung von Ressourcen im Weltraum.

Astronaut Buzz Aldrin Meets the Luxembourg Space Agency Team https://t.co/qcCbknuGpv — Luxembourg Space Agency (@LuxSpaceAgency) July 3, 2019

(L'essentiel)