Keine Maske im Auto kann 300 Euro kosten

Was einigen nicht bewusst sein könnte: In Luxemburg gilt die Maskenpflicht im Auto in Luxemburg bereits seit dem vergangenen Jahr. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der Police Grand-Ducale gehe die Maßnahme auf die bereits 2020 eingeführten Regelungen bei Zusammenkünften zurück.

Die Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums, Monique Putz, erklärt auf Nachfrage von L'essentiel: «Wenn Sie allein im Auto oder mit Familienmitgliedern, die unter einem Dach leben, unterwegs sind, ist das Tragen einer Maske nicht vorgeschrieben.» Das werde aber verpflichtend, «sobald sich mehrere Personen im Auto befinden, die nicht unter einem Dach wohnen, und der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann». In diesem Fall müssen, laut Polizei, sowohl der Fahrer als auch die übrigen Personen eine Maske tragen.

Keine Strafe bei Blitzer-Fotos

Zudem werde «das Tragen der Maske im Rahmen der allgemeinen Polizeikontrollen mitkontrolliert. Wenn etwa bei einer Verkehrskontrolle ein Verstoß gegen die Maskenpflicht festgestellt wird, wird dementsprechend gehandelt.» Im Falle eines Verstoßes beträgt das Bußgeld – wie beispielsweise auch bei Missachtung der Ausgangssperre – 300 Euro.

Anders sei es allerdings bei Blitzer-Fotos, denn «anhand der Bilder ist für die Polizei nicht offensichtlich, ob die Insassen zum selben Haushalt gehören oder nicht».

(amn/L'essentiel)