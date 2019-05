Daniel Draut steht an diesem kühlen Maimorgen mit grauer Wollmütze im Foyer des Escher Rathauses und starrt gedankenverloren auf den Tisch. Neben der brennenden Kerze ist ein Foto aufgestellt, schwarz-weiß, ein junger Jean in Uniform schaut erhaben in die Kamera. Daneben ein großes Blumengesteck, hinter dem Tisch ragen die Europaflagge und Trikolore Luxemburgs hervor, oben drauf eine schwarze Schleife. «Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll», sagt Draut, als er schließlich Platz vor dem Kondolenzbuch nimmt und den Stift packt. Er blättert durch die Seiten.

«Eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit», «mein herzliches Beileid und villmals Merci fir Ihren Dienst im Lëtzebuerger Land», «Riposa in Pace, sei stato grande», liest er. «Ja, Jean war ein großer Mann, er hatte so viele Interessen und hat viel Gutes für unser Land getan«, sagt er. «Äddi, mon seigneur», hinterlässt Daniel Draut.

Seit mehr als 30 Jahren lebt der Luxemburger in Esch. «Ich dachte, er würde die 100 Jahre schaffen, mein ganzes Leben hat er mich begleitet, in der Schule hing immer ein Bild von ihm vorne im Klassenraum», erinnert sich Draut, nimmt seine Brille ab und fährt sich über die Augen. Ob er zu Hause auch ein Foto hängen hat. «Nein, leider», flüstert er. Den Trauerzug in der luxemburgischen Hauptstadt am Samstag hautnah miterleben könne er nicht. «Wir haben ein krankes Kind zu Hause, aber wir werden den Fernseher einschalten, natürlich.»

Warteschlange bis zur Bücherei Ernster

Das Rathaus in Esch ist mit seiner vorübergehenden Aufmachung kein Einzelfall. Auch am Wachposten des Großherzoglichen Schlosses in der luxemburgischen Hauptstadt, an den Schlössern Berg und Fischbach sowie in Differdingen liegen seit vergangenen Montag Kondolenzbücher aus, in denen Bürger dem am 23. April verstorbenen Großherzog einen letzten Gruß hinterlassen können.

«Am ersten Tag sind 1300 Menschen in den Palast gekommen», gibt eine Sprecherin vom grozherzoglichen Hof Auskunft. «Dienstag zählten wir 1650 Personen und Mittwoch, dem 1. Mai, waren es sogar 2500.» Schon ab 10 Uhr morgens hätten die Besucher angestanden. «Die Schlange ging bis zur Bücherei Ernster.» Vom Palast in der Rue du Marché-aux-Herbes bis zur Bücherei in der Rue du Fossé sind es 100 Meter. «Alle Besucher, die aus der Aufbahrungshalle gekommen sind, haben in das Kondolenzbuch geschrieben.» Das mittlerweile vierte Buch sei schon wieder fast voll.

Im Rathaus in Differdingen hält sich der Ansturm in Grenzen, Warteschlangen gibt es hier nicht. Freitagmorgen sind dort zehn Seiten vollgeschrieben.

Auch in Esch verteilen sich die Besucher bei Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr gut über den Tag, wie Laura Juncker aus dem Rathaus mitteilt. Auf fast 70 Seiten haben Bürger ihren Gedanken freien Lauf gelassen. «Das Buch ist fast voll, ich werde ein neues holen», sagt sie. Ein paar Stunden bleiben ja noch.

(L'essentiel/Franziska Jäger)