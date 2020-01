«Wenn ein Land europäisch ist, dann Luxemburg»

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Montag im Rahmen einer Hauptstädte-Tour durch die EU in Luxemburg eingetroffen. Nach einem Zusammentreffen mit Großherzog Henri im Palais, stand ein Treffen mit Premierminister Xavier Bettel (DP) auf dem Plan.

Beide kennen sich «seit vielen Jahren», wie von der Leyen zu Beginn der anschließenden Pressekonferenz erklärte – die Spitzenpolitiker betonten, sich sich gegenseitig vollstens zu vertrauen. «Wenn es ein Land gibt, das europäisch ist, dann ist es Luxemburg!», so die neue EU-Kommissionschefin. Von der Leyen lobte das Großherzogtum vor allem für die Umsetzung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs. Eine Maßnahme, die sie sich auch von anderen Ländern wünschen würde. «Ich finde es beeindruckend, dass das ganze Land die Entscheidung getroffen hat und den Worten Taten hat folgen lassen», kommentierte sie.

Außerdem stellte die Deutsche die finanziellen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel heraus – Luxemburg stelle in Europa die Speerspitze dar. Am Dienstag will die neue EU-Kommissionspräsidentin das erste Projekt ihres Klimaschutz-Programms «Green Deal» mit einem ambitionierten Budget vorstellen. Für sie ist es «eine einmalige Chance für Europa», um in neue Technologien zu investieren und dem Planeten etwas zurückzugeben. Dafür werde Europa «erhebliche Investitionen vornehmen».

Unterstützung bekam von der Leyen dabei von Luxemburgs Regierungschef. Ohne ein ambitioniertes Budget seien die EU-Prioritäten beim Klima, beim digitalen Wandel und Forschung nicht umsetzbar, so Bettel in der Pressekonferenz. Inakzeptabel sei die Forderung, in der EU-Verwaltung Milliarden einzusparen, stimmten beide überein. Auch der Brexit war ein Thema des Treffens. «Großbritannien ist unser Freund und wir hegen eine gewachsene, lange Freundschaft. Jetzt müssen wir neue Wege miteinander gehen», fasste von der Leyen die Lage zusammen.

Am Nachmittag wird die neue Kommission in einer Sitzung am Europäischen Gerichtshof in Kirchberg offiziell vereidigt.

(L'essentiel)