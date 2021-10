Der künftige Kirchberg-​​Campus nimmt Gestalt an

Die Tage der geraden, grauen Gebäude auf dem Kirchberg sind gezählt. Bis 2025 soll «The Cloud – inspired by André Losch» am Boulevard J.F. Kennedy stehen – Als Eingangstor zum neuen Campus der Universität ist am Montag das Projekt des neuen Auditoriums vorgestellt worden.

Das Konzept des Gebäudes, mit dessen Entwurf das japanische Architekturbüro SANAA betraut wurde, ist Transparenz. Es wird hauptsächlich aus Glas bestehen und eine gewölbte Wand haben. «Es ist ein ziemlich einzigartiges Gebäude, das ein wenig in den Lüften des Kirchbergs schweben wird. Wir wollten, dass es sich dem Viertel und der Stadt öffnet und ein Ort der Begegnung für alle Einwohner ist», erklärt der Rektor der Universität, Stéphane Pallage.

« Startschuss für den neuen Campus »

Das 20 Millionen Euro teure und vollständig von der André-Losch-Stiftung finanzierte Projekt «The Cloud» wird sich über drei Ebenen erstrecken und 4000 Quadratmeter umfassen. Es wird zwei Hörsäle mit einer Kapazität von jeweils 40 Personen, einen großen Konferenzraum (450 Personen), mehrere Unterrichtsräume, Seminarräume und praktische Arbeitsräume im Untergeschoss beherbergen.

«Das starke Signal, das wir mit dem André-Losch-Auditorium setzen werden, ist der Startschuss für den neuen Campus», so Hochschulminister Claude Meisch. «Wir werden in Kürze das allgemeine Konzept dieses neuen Campus vorstellen, in dem alle Aktivitäten der Fakultäten für Rechtswissenschaften, Wirtschaft und Finanzen vereint werden.»

Der endgültige Projektentwurf soll bis Ende des Jahres validiert werden. Der erste Spatenstich ist für Ende 2022 geplant, die Fertigstellung Ende 2024/Anfang 2025. Obwohl er zu seinen Kindern nach Kanada zurückkehren wird, versicherte Rektor Stéphane Pallage L'essentiel, dass er bei der Einweihung anwesend sein wird.

(Marion Chevrier/L'essentiel)