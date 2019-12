Verhütungs-​​Informationen für ein breites Publikum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Diese Woche steht beim Centre national de référence pour la santé affective et sexuelle ganz im Zeichen der Verhütung. Am Mittwochmorgen stellte die Aufklärungseinrichtung eine neue Website mit zahlreichen Informationen zum Thema vor: macontraception.lu . Die Seite ist in Deutsch und Französisch verfügbar, Luxemburgisch hingegen fehlt.

«Diese Seite war eines unserer wichtigsten Projekte», so Camille Soudeyns von Cesas. «Wir wollten dies unbedingt nach den neuen Regeln zum Thema Verhütung vom August 2018 realisieren, durch die Personen unter 30 bis zu 80 Prozent der Kosten erstattet bekommen können.»

Die Seite ist sehr einfach zu bedienen. «Wir wollten, dass sie für ein breites Publikum zugänglich ist», sagt Camille Soudeyns. Mit einem Klick auf die Zeichnung eines Verhütungsmittels öffnen sich alle relevanten Informationen. Neue Funktionen sollen im nächsten Jahr noch folgen. «Wenn dann ein User in Verhütungsfragen unsicher ist, kann er mit dem Beantworten weniger Fragen herausfinden, ob es zum Beispiel ratsam ist, die Pille danach zu nehmen», so Camille Soudeyns.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)