Dauerfrost bei bis zu minus 10 Grad in Luxemburg

Zum Wochenende fallen die Temperaturen in Luxemburg deutlich in den Minusbereich. Das teilt der stattliche Wetterdienst Météolux mit. Bereits in der Nacht zum Freitag fiel vielerorts Schnee und die Straßen sind am Morgen noch gebietsweise glatt durch gefrierende Nässe. Über den Tag steigt das Thermometer nicht über die Null-Grad-Marke.

Für Samstag haben die Wetterexperten vom Findel erneut die gelbe Warnstufe ausgerufen: Sie rechnen mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad und Neuschnee (vier Zentimeter) am Abend.

Auch am Sonntag herrscht Dauerfrost bei leichtem Schneefall. Erst am Montag soll das Quecksilber wieder in den Bereich über null Grad klettern.

(sw/L'essentiel)