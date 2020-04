So arbeitet das Pflege-​​Personal in der Pandemie

Aufgrund des Covid-19-Virus musste das ganze Gesundheitssystem grundlegend auf den Kopf gestellt werden – und das Pflegepersonal musste sich anpassen. Das Escher Klinikzentrum Emile-Mayrich wurde in zwei Zonen aufgeteilt. Auf der einen Seite befindet sich die sogenannte «Covid-Zone». Diese darf nur unter bestimmten Bedingungen betreten werden. Dort befinden sich die Patienten, die bereits am Virus erkrankt sind, oder bei denen ein Verdacht auf Covid-19 besteht. Das Pflegepersonal, das dort arbeitet muss «viel mehr Vorsichtsmaßnahmen treffen», sagt Krankenpfleger Gaston Dabée.

Die Regeln sind deutlich umständlicher. «Wir müssen uns kurz vor Beginn unserer Schicht umziehen und eine Spezialausrüstung überziehen. Die hält ganz schön warm!», sagt Dabée. Im Endeffekt ändere dies aber wenig, was die eigentliche Arbeit betrifft.

«Manche geraten in Panik»

Nicht nur die Ausrüstung ist für Krankenpfleger in der Covid-Zone neu. Aufgrund der tiefgreifenden Reorganisation des Gesundheitssystems mussten sich viele von ihnen an neue Kollegen gewöhnen. Gaston Dabée arbeitet derzeit mit Anaïs Cesari im Team. Die Krankenpflegerin ist normalerweise in der Psychiatrie des CHEM tätig. «Ich hatte überhaupt kein Problem, mich anzupassen. Ich wurde hier sehr gut empfangen», sagt Cesari. Am Anfang der Epidemie sei die Pendlerin aus Frankreich nur «ein wenig besorgt» gewesen, «als noch niemand wusste, wie es an der Grenze weitergehen sollte».

Zu den Aufgaben eines Krankenpflegers gehöre unter anderem, die Patienten, die unter Verdacht stehen, an COVID-19 erkrankt zu sein, zu beruhigen. «Manche geraten in Panik, wenn sie erfahren, dass sie infiziert sind», sagt Dabée. Aber «die meisten von ihnen reagieren gut und sind uns dankbar für die Arbeit, die wir leisten», betont seine Kollegin.

