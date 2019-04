Polizei ermittelt nach Feuer in Schule

In einer Schule in Differdingen hat es heute morgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, habe das CGDIS die Polizei um kurz vor sechs Uhr über einen eingehenden Alarm in einem Schulgebäude in der Rue Emile Mark informiert.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und Gegenstände in einem Klassensaal beschädigt wurden. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, wie es heißt. Zu Schaden gekommen sei niemand.

Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, wurde die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt. Die Kriminalpolizei hat eine Spurensicherung angefordert.

(L'essentiel)