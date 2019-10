Luxemburg experimentiert mit neuen Wohnformen

Wer in Luxemburg wohnen will, hat es schwer. Von «katastrophalen Zuständen» spricht gar Moussa Seck. Er leitet Cohabit’âge, einen Verein, der im Großherzogtum für die Entwicklung von Mehrgenerationenhäusern zuständig ist. Gemeinsam mit dem Ministerium für Wohnungsbau, der Spuerkees, der Idea-Stiftung und der Œuvre Nationale Grande-Duchesse Charlotte hat Cohabit’âge am Mittwoch zur ersten Midi du logement et de l'Habitat alternatif, einer Art Gesprächspanel in der Mittagspause, in den Räumen der Bank eingeladen.

Das Ziel: Die Luxemburger Bevölkerung über alternative Wohnformen informieren, die eine Antwort sein könnten auf den demografischen und gesellschaftlichen Wandel im Großherzogtum. Nicht nur durch den kontinuierlichen Anstieg der Grenzgänger im Großherzogtum steige die Nachfrage nach Wohnungen, sagte Julien Licheron, Wissenschaftler am Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser). Seine Prognose: «6000 bis 8000 zusätzliche Wohnungen werden bis 2030 pro Jahr gebraucht werden.» Seit dem Jahr 2000 würden jährlich aber nur zwischen 2500 und 4000 Wohnungen zur Verfügung gestellt, so Licheron weiter. Konsequenz: Ein massiver Anstieg der Mieten und «immer mehr Menschen, die sich verschulden».

Der Wissenschaftler konstatiert noch etwas: In Luxemburg seien Wohnungen und Häuser um ein Vielfaches größer als in anderen europäischen Ländern. «Normalerweise wird der Bedarf an Platz kleiner, je älter man wird, in Luxemburg ist das Gegenteil der Fall», sagt Licheron. Laut Statec liege der Durchschnitt in Luxemburg bei den über 65-Jährigen bei 150 Quadratmetern. Zum Vergleich: Eine Wohnung sei hierzulande im Durchschnitt 91 Quadratmeter groß, in Belgien gerade einmal 20. Viele ältere Menschen jenseits der 65 wohnten oftmals noch in demselben großen Haus wie eh und jeh, auch, wenn der Partner gestorben ist. In der oberen Etage stehen die Zimmer dann leer.

Vianden gilt als Vorzeigekommune

Was bleibt: Einsame Senioren und junge Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt mit seinen «exorbitanten Preisen», wie es Seck ausdrückt, keine Chance haben. Warum tun sich beide Parteien nicht zusammen?

In Vianden ist man schon so weit, hier gibt es bereits ein Mehrgenerationenhaus der Cohabitage-Gesellschaft – und das trägt auch in Sachen Unabhängigkeit Früchte. Keiner der Mitbewohner hätte zum Zeitpunkt des Einzuges Arbeit gehabt, mittlerweile arbeiten alle. «Daran sollten sich die Kommunen im Rest Luxemburgs ein Beispiel nehmen», kommentiert Wohnungsminister Henri Kox (Déi Gréng), «es gibt so viele leerstehende Häuser in diesem Land». Meine Tochter studiert in Hamburg und wohnt mit 4 Leuten zusammen. Selbst das Konzept der WG existiert in Luxemburg nicht, dabei ist das in anderen Ländern selbstverständlich.»

WG-Leben in Luxemburg? Fehlanzeige.

In Luxemburg ist «Patchwork-Wohnen» immer noch Neuland. Moussa Seck muss viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn er an fremden Türen klopft und älteren, alleinstehenden Menschen von seinem Konzept erzählt. «Viele haben Angst, Fremde bei sich wohnen zu lassen, dabei ist das Ganze doch ein Geben und Nehmen.» Junge Menschen bezahlen weniger Miete und verbringen dafür etwas Zeit mit dem Hausbewohner, der so der Einsamkeit entkommt.

Seck nimmt aber auch die Kommunen in die Pflicht. «Wenn wir ein ehemaliges Einfamilienhaus kaufen und es als Mehrgenerationenhaus ummelden wollen, gibt es oft Probleme. Das muss alles besser über die Bühne gehen», wünscht sich Seck.

30 Wohngemeinschaften hat Cohabit’âge seit 2016 ins Leben gerufen. «Bis heute hat kein ‹Pärchen› diesen Schritt bereut.»

(Franziska Jäger/L'essentiel)