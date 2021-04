Elfjährige zeigt Luxemburgs schöne Seiten

Abigail wirkt schüchtern, aber das ist nur der erste Eindruck: Sobald sie vor der Kamera steht, ist die Elfjährige in ihrem Element. Die Luxemburgerin, deren Eltern aus Frankreich und Großbritannien stammen, hat ihren eigenen Youtube-Kanal vor etwa einem Jahr gestartet. «Ich habe schon immer anderen Youtubern zugeschaut», erzählt die Schülerin uns. Nachdem sie den Kanal des in Japan lebenden Franzosen Tev entdeckt habe, habe sie das Gleiche machen wollen und ihre Eltern gefragt.

Die Eltern seien zunächst etwas unsicher gewesen, ob es in Ordnung ist, ihre damals zehn Jahre alte Tochter einen Youtube-Kanal starten zu lassen. Daher hätten sie Regeln für das Vorhaben festgelegt. «Sie machen das ganze sicher. Wir zeigen nie, wo wir wohnen und es ist nicht möglich, die Videos zu kommentieren», erklärt die Mutter, die offenbar vieles bedacht hat, damit ihre Tochter ohne Risiko Videos veröffentlichen kann.

Hauptsächlich filmt die junge Youtuberin das Großherzogtum. «Viele Leute, die reisen, machen Videos und erklären auf wunderbare Weise, was sie dort entdecken. Das wollte ich auch mit Luxemburg machen. So mache ich Werbung für das Land, ich zeige die verschiedenen Regionen, wie Remich, Vianden, Luxemburg-Stadt...», erklärt die junge Youtuberin.

«Man muss sich vorbereiten»

Ihre Leidenschaft trägt auch dazu bei, dass sie viel über das Land lernt. «Ich habe Städte besucht, die ich nicht kannte, zum Beispiel Vianden. Ich habe Dinge in Echternach entdeckt.» Die Vorbereitung eines jeden Videos stellt im Vorfeld einen gewissen Aufwand dar. «Es heißt nicht: ‹Wir kommen an und filmen›. Das ist nicht so einfach, man muss sich vorbereiten. Ich informiere mich über die Region, ich übe mit meinem Vater, ich lerne den Text. Wenn wir dort sind, proben wir mehrmals.» Die Mutter recherchiert, der Vater filmt und schneidet – die ganze Familie macht bei Abigails Videos mit.

«Sobald das Video online ist, sehe ich, wie viele Leute es gesehen haben, wie viele es abonniert haben. Ich erzähle auch meinen Freunden davon, sie mögen meine Videos.» In nächster Zeit will Abigail weiterhin kreuz und quer durch Luxemburg fahren. Während der Frühlingsferien will sie wieder drehen. «Ich würde gerne mehr Schlösser sehen, zum Beispiel das in Clerf». Und während sie darauf wartet, dass die Pandemie vorbei geht, um entferntere Orte filmen zu können, träumt Abigail von etwas SPeziellem: «Videos über New York zu machen».

(jw/L'essentiel)