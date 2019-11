Öl am Herd löst Küchenbrand aus

Zu Hause passieren bekanntermaßen die meisten Unfälle. Besondere Vorsicht ist in der Küche geboten, etwa, wenn das Bratöl in der Pfanne vor sich hin brutzelt. Mal eben aus der Küche laufen und schnell noch was anderes erledigen, ist keine gute Idee. Womöglich ist aber genau das einem Bewohner aus Esch/Alzette am Sonntagnachmittag zum Verhängnis geworden.

Als ein Passant gegen 16 Uhr eine Polizeistreife auf aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses steigenden Rauch in der Rue de Luxemburg aufmerksam machte, rückten die Wehrmänner sofort an. Im Erdgeschoss des Hauses war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilte.

Alle Bewohner mussten das Haus umgehend verlassen. In besagter Wohnung hatte sich erhitztes Fett auf dem Kochherd entzündet. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, hatte sich der Bewohner erhebliche Verbrennungen zugezogen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand für den Mann nicht, sagte die Polizei weiter.

(L'essentiel)