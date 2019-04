Die Tram-​​Baustelle rückt näher an den Bahnhof

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir waren uns bewusst, dass es sich um ein Großprojekt handelt und dass es, wenn es schlecht verwaltet wird, zu noch größeren Störungen führen können», erklärt André von der Marck, Direktor von Luxtram. Er präsentierte am Freitag die nächste Phase des Bauprojekts, das Anfang Mai in der Avenue de la Liberté und an der Place de la Gare beginnt.

Bis zu 26.000 Passagiere pro Tag



Die Tram, die bereits zwischen Luxexpo und der Place de l'Étoile verkehrt, befördert durchschnittlich 22.000 Fahrgäste pro Tag, mit Spitzenwerten von 26.000, sagt André von der Marck. Von Findel bis zur Cloche d'Or könnte die fertige Tram täglich bis zu 100.000 Fahrgäste befördern. Zwei Vermittler



Luxtram setzt zwei Mediatoren vor Ort ein, die sich mit Anwohnern und Nutzern treffen, um Fragen zu beantworten und zu versuchen, alle Probleme im Zusammenhang mit den Baustellen zu lösen. Sie sind erreichbar unter 621 779 370 oder 621 779 366. Darüber hinaus wurde in der Nähe der Adolphe-Brücke, gegenüber dem Casino, ein Informationspunkt eingerichtet.

Die Arbeiten in der Avenue de la Liberté umfassen den Abschnitt zwischen der Place de Paris und der Rue de Strasbourg ab dem 13. Mai. Die Gleise werden bis Ende 2020 verlegt sein. Während der Arbeiten werden die Busse von der Avenue de la Liberté zur Place de Paris einen Umweg fahren müssen und die Avenue de la Gare passieren.

Vier neue Stationen

Die Place de la Gare wird ab Mai zur Tram-Baustelle. Auch dort sind verschiedene Phasen geplant, von denen die wichtigste voraussichtlich sechs Monate dauern wird, beginnend im Oktober 2019. Diese muss bis Dezember 2020 abgeschlossen sein.

«Wir werden dann den Abschnitt von der Place de l'Étoile zum Bahnhof mit vier neuen Stationen ans Netz nehmen», sagt André von der Marck und zwar «Royal Hamilius, Avenue de la Liberté, Place de Paris und Place de la Gare». Gleichzeitig steigt die Frequenz der Züge – sie fahren künfig alle drei Minuten, statt, wie bisher, alle sechs. Luxtram wird in diesem Sommer auch eine Rekrutierungskampagne für 45 neue Fahrer starten.

Bis die Tram am Bahnhof ankommt, wird es auch vorübergehende Veränderungen am Busbahnhof geben. Details finden Sie unter mobiliteit.lu. Darüber hinaus wird Service-Personal vor Ort sein, um Fahrgäste zum richtigen Bus zu leiten.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)