Erbe des Großherzogs feiert seinen 37. Geburtstag

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der am 11. November 1981 im Geburtshaus der Großherzogin Charlotte in Luxemburg geborene Guillaume feiert am heutigen Sonntag seinen 37. Geburtstag. Sein genauer Titel lautet Prinz Guillaume Jean Joseph Marie von Luxemburg, Prinz von Nassau und Bourbon-Parme.

Als ältester Sohn des großherzoglichen Paares wird er eines Tages das Oberhaupt des luxemburgischen Staates werden. Seit sein Vater Henri am 18. Dezember 2000 Großherzog wurde, hat er den Status eines Erben des Großherzogs. Zur Vorbereitung auf seine zukünftigen Aufgaben absolviert er derzeit ein Aufbaustudium in London.

Am 20. Oktober 2012 heiratete Guillaume Stéphanie de Lannoy, die damit zur Erbin der Großherzogin wurde. Nach Angaben des Großherzoglichen Hofes gilt seine Leidenschaft der Musik (Klavier und Gitarre), dem Theater und dem Sport (Schwimmen, Skifahren).

(L'essentiel)