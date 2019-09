Mobile Blitzer schlagen knapp 64.000 Mal zu

Zusätzlich zu den festen Radaren, die entlang der luxemburgischen Straßen installiert sind, verfügt die Polizei über sieben mobile Radare, erklärt der Minister für Heimatschutz François Bausch auf Fragen des DP-Abgeordneten André Bauler. Und diese mobilen Blitzer waren nicht untätig: Sie wurden für 863 Polizeikontrollen über einen Zeitraum von einem Jahr zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019 eingesetzt. Trauriger Spitzenreiter bei den Kontrollen war einen Motorradfahrer: Er fuhr 212 Kilometer pro Stunde auf dem CR 322 zwischen Niklosbierg und Grauenstein, im Luxemburger Norden.

Bei diesen Kontrollen entdeckten die mobilen Radare insgesamt 63.897 Geschwindigkeitsverstöße oder durchschnittlich 74 Verletzungen pro Kontrolle. Der Minister erklärt, dass die Kontrollen an Orten durchgeführt würden, an denen es häufig zu Unfällen oder Beschwerden kommt.

«Abschreckende Wirkung»

Laut François Bausch «werden auf dem gesamten Autobahnnetz und auf den Hauptstraßen in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um das gesamte Straßennetz abzudecken». Die mobilen Geräte würden – im Gegensatz zu Beamten mit Radarpistolen, auch über längere Zeiträume an einem Standort aufgestellt.

Der Hauptvorteil der mobilen Radare sieht der Minister in der Möglichkeit, sie «spontan zu jeder Zeit und an jedem Ort einzusetzen». Vor allem aber sei es möglich, «schnell an einem Ort einzugreifen, an dem entweder die Geschwindigkeit häufig missachtet wird oder ein schwerer Unfall oder eine Reihe von Unfällen stattgefunden hat». Bausch weist auch auf die «abschreckende Wirkung» der Geräte für die Autofahrer hin, die nicht genau wissen, wo sie auf die Geräte auf sie warten.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)