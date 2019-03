Leser filmt Wildschwein-​​Gruppe in Luxemburg

Ein Autofahrer auf der N102 bei Kehlen staunte nicht schlecht, als eine ganze Rotte Wildschweine am Samstag seinen Weg kreuzte. Mindestens zehn Wildschweine seien es gewesen, so der Mobile Reporter.

Er nutzte die unfreiwillige Unterbrechung seiner Fahrt, um das seltene Ereignis in einem Video zu verewigen. «Ich war sehr überrascht», gestand Fabio aus Beringen in der Gemeinde Mersch am Montagmorgen am Telefon. «Ich hatte bereits die Gelegenheit, das eine oder andere Wildschwein in freier Wildbahn zu beobachten, aber nicht so viele zur gleichen Zeit. Sie hatten ein wenig Schaum um den Mund, es war sehr beeindruckend. Glücklicherweise waren wir das einzige Auto auf der N102.»

Zur Erinnerung: In diesem Jahr hat die luxemburgische Regierung ausnahmsweise die Jagderlaubnis bis zum 15. April verlängert, um die Afrikanische Schweinepest zu bekämpfen, von der Südbelgien derzeit betroffen ist. «Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, dass es in der Nähe eine Jagd gibt», ergänzt Fabio. «Diese Wildschweine schienen freiwillig auf der Wiese unterwegs zu sein.»

