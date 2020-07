Gratis-​​Test für notwendige Reisen jetzt beantragen

Die Coronavirus-Pandemie ist in Luxemburg wieder auf dem Vormarsch, einige Länder haben restriktive Einreisebestimmungen erlassen. Beispielsweise ist bei der Ankunft in Ländern, die sicherstellen wollen, dass sie Infizierten die Einreise nicht gestatten, ein ärztliches Attest erforderlich.

Um es den Menschen hierzulande zu erleichtern, einen negatives Ergebnis belegen zu können, hat die Regierung ein System zur Registrierung für einen kostenlosen Test eingerichtet. Ein Register, das speziell dieser Terminplanung gewidmet ist, wurde zu www.covid19.lu hinzugefügt. Um sich zu registrieren, muss der Name, die Identifikationsnummer, die E-Mail-Adresse sowie Datum und Reiseziel angegeben werden.

Außerdem muss die Notwendigkeit der Reise nachgewiesen werden. Dabei kann es sich um Flugtickets, Hotelreservierungen oder eine Bescheinigung der Firma im Falle von Geschäftsreisen handeln. Sobald der Antrag geprüft und genehmigt wurde, wird ein Code per E-Mail an den Antragsteller geschickt, der damit einen Termin in einem der 17 Testzentren vereinbaren kann. Das Verfahren ist seit diesem Freitag freigeschaltet.

(L'essentiel)