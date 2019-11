Auch die Luxemburger Blitzer machen Fehler

Die Blitzersäulen in Luxemburg machen hin und wieder Fehler beim Lesen von Autokennzeichen, wie Mobilitätsminister François Bausch auf Anfrage des Abgeordneten Sven Clement (Piraten) zugab. Die Fehlerquote liege in Luxemburg allerdings bei weniger als drei Prozent.

Bei den neuen Abschnittsradaren, die bald an der N11 bei Walfhaff in den Testbetrieb gehen, wird das Nummernschild am Eingang und Ausgang des Abschnitts gelesen. Wenn zwei unterschiedliche Kennzeichen erkannt werden, werden die Daten nicht verarbeitet und automatisch gelöscht, so Bausch.

Wird hingegen auf beiden Fotos der gleiche Fehler festgestellt, beispielsweise mit einem Kennzeichen, das nicht zum Fahrzeug passt, wird der Fall an das Nationale Verarbeitungszentrum geschickt. Dort überprüfen die Beamten die gefundenen Fehler. Bußgelder werden erst nach erfolgter Überprüfung verschickt.

(jg/L'essentiel)