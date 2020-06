Am Freitag ziehen in Luxemburg Gewitter auf

Am Freitagabend ist in Luxemburg mit Gewittern zu rechnen. Nach Angaben von MeteoLux ist dies auf ein Tiefdruckgebiet im Golfs von Biskaya zurückzuführen, das warme, feuchte und instabile Luftmassen in Richtung Großherzogtum lenkt. Demnach erwartet MeteoLux zwischen 19 und 23.30 Uhr potenziell heftige Gewitter, die das Land wohl von Süden nach Norden durchziehen.

Die Meteorologen mahnen zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass ein Gewitter manchmal in kurzer Zeit mit starken Regenfällen (bis zu 20 Liter pro Quadratmeter) sowie mit Windböen von etwa 80 Stundenkilometern begleitet wird. auch Hagel will MeteoLux nicht ausschließen

Das Wetter am Samstag wird demnach ähnlich wechselhaft bleiben – mit Regenschauern am Vormittag. Mit Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad Celsius bleibt es am Nachmittag meist trocken. Auch am Sonntag bleibt das Wetter wechselhaft mit Temperaturen um die 23 Grad.

(pp/L'essentiel)