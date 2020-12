Wasserverschmutzung bei Grevenmacher ungefährlich

Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) hat auf die Frage des Abgeordneten Léon Gloden (CSV), der Bürgermeister von Grevenmacher, einer der acht betroffenen Gemeinden, ist, reagiert und Details zur Wasserverschmutzung im Osten des Landes verraten. «Bei einer Routinekontrolle durch den Wasserverband SIDERE wurde in zwei Reservoirs ein Film auf dem Wasser festgestellt», so Dieschbourg. Es war nicht bekannt worum es sich bei der Verunreinigung handelte und auch nicht wo sie herkam.

Man habe aber umgehend reagiert, so die Ministerin. Bakteriologische Untersuchungen wurden sofort in einem privaten Labor durchgeführt. Es wurden zusätzliche Wassertests angeordnet und «die Mitarbeiter der Wasserverwaltung haben sich bereiterklärt, die Tests bereits in der Nacht durchzuführen», um direkt am Samstagmorgen ein Ergebnis zu erhalten, so Carole Dieschbourg weiter. Der Film bestehe aus einem «Gemisch aus Eisen und Mangan», was aber «keine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt», erklärte die Ministerin.

Detailliertere Untersuchungsergebnisse bestätigten die ersten Vermutungen, dass der Film ungefährlich sei. Anwohner waren am Samstag auf den Vorfall aufmerksam geworden. Eine Untersuchung, zum Ursprung der Verunreinigung, läuft.

(jg/L'essentiel)